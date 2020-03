Bigon, il Bologna e il Covid-19: “I giocatori hanno risposto con responsabilità”

Calcio fermo, Bologna fermo, i giocatori e i dirigenti lavorano da casa, impossibilitati come tutti a vivere normalmente le proprie vite e il proprio lavoro. Non si sa al momento quando potrà riprendere l’attività sportiva e il campionato, e il direttore sportivo Riccardo Bigon, intervistato dal Tgr di Rai Tre, non può fare altro che attendere momenti migliori.

“E’ un momento difficile, strano per tutti noi – ha ammesso – I giocatori hanno tutti risposto con grande responsabilità alle regole da rispettare in questa fase in cui dobbiamo stare tutti a casa. Mihajlovic? Per lui è tutto più complicato visto quello che è successo e ha subito ascoltato il consiglio dei medici rientrando a Roma dalla famiglia. Quando torneremo a giocare? Non lo so, la cosa brutta ora è che si parla solo di ipotesi perché prima dobbiamo sconfiggere questo virus, da un lato ci pesa perché è il nostro lavoro e la nostra vita ma ora il calcio deve passare assolutamente in secondo piano”.