Biglietti Bfc-Milan, Coppari (CBC): “Incontreremo il club, ci auguriamo mini abbonamento”

Le prime partite casalinghe sono costate ai vecchi abbonati della curva 12 euro rispetto ai 10 in caso di abbonamenti, un piccolo rialzo che non aveva scatenato polemiche, ma i 20 euro per Bfc-Milan hanno invece scoperto il vaso di Pandora. Ne ha parlato Andrea Coppari, presidente Centro Bologna Clubs, a Radio1909 come riporta stamattina il Carlino: