Biasin: “L’eventuale erede di Simone Inzaghi ha un nome e cognome: Thiago Motta”

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Simone Inzaghi e un eventuale successore:

"A Simone Inzaghi per rimanere sulla panchina dell'Inter serve un gran finale di stagione. L’alternativa, nel caso, ha un nome e un cognome: Thiago Motta. Piace perché costerebbe relativamente poco, piace perché conosce l’ambiente, piace per idea calcistica e prospettive. A Bologna sta dando valore a una serie di giovanotti - Lucumì, Posch, Sosa, Cambiaso, Dominguez, Zirkzee - che sembravano né carne né pesce, mentre Orsolini a 26 anni è tornato a far faville (4 gol e 2 assist nelle ultime 5 gare) dopo mesi e mesi di sonnolenza. Mica male".