Biasin: “Cosa lascia in eredità la pausa per la Nazionale? La certezza dell’infortunio”

Dopo gli infortuni di Medel e Tomiyasu, riprendiamo uno stralcio dell’editoriale scritto da Fabrizio Biasin, uscito questa mattina sulle pagine di Tuttomercatoweb:

“L’altra cosa che ci lascia in eredità la pausa per la Nazionale è la certezza dell’infortunio. Non si sa quale sia la magia che circonda amichevoli e ritiri vari, ma puoi star certo che se vai in Nazionale prima o poi ti farai male, magari non capiterà questa volta ma la prossima ti tocca: i ritiri sono delle brutte bestie.

Questa volta è capitato all’Inter, si è fatto male Sanchez, si è fatto male D’Ambrosio, ma ce n’è per tutti: da Zapata a Medel, fino a Chiriches”.