Bianchi: “Dispiace aver lasciato un brutto ricordo. Il futuro del Bologna è l’Europa”

Doppio ex di Bologna e Lazio, Rolando Bianchi in un’intervista al Corriere di Bologna ha dato una sua opinione della gara del Dall’Ara, considerandola aperta a qualsiasi risultato. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sulla sua (infelice) esperienza rossoblù, culminata poi con la retrocessione. Si parte però dal match delle 18:

“Bologna-Lazio è aperta a qualsiasi risultato. Il Bologna ha saputo cogliere vittorie insperate come anche uscire battuto da partite strane. Dall’altra parte i biancocelesti arrivano da una brutta sconfitta in Champions, che può dare motivazione ma anche lasciare scorie fisiche e mentali”.