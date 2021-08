Bfc-Verona, prelazione estesa

Estesa la prelazione, la Lega non ha ancora calendarizzato la terza giornata di A

Il Bologna ha fatto partire ieri la prevendita dei biglietti per Bfc-Verona, terzo turno di Serie A in programma dopo la sosta per le nazionali, ma ancora non c'è data e orario ufficiale della partita. La Lega comunicherà in seguito ai sorteggi di Champions, probabilmente tra il fine settimana e lunedì.