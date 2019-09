BFC TV – Il saluto della squadra al Sant’Orsola con le parole di Sinisa – VIDEO

La commozione e la gioia di Sinisa Mihajlovic, la sorpresa del tecnico serbo nel vedere i giocatori sotto la sua finestra a salutarlo grazie ad uno speciale permesso dei medici. Anche Bfc Tv ha ripreso la scena del saluto della squadra a Mihajlovic ieri sera dopo la vittoria a Brescia. L’arrivo, l’emozione, i cori, l’uscita di Sinisa dalla finestra, l’ironia dell’allenatore sulla prestazione non perfetta della squadra: “Non me l’aspettavo – le parole di Mihajlovic – Poi mercoledì parliamo perché non abbiamo fatto una bella partita – risate generali – Però bravi bravi”. Ecco il video pubblicato sui profili ufficiali social del Bologna.