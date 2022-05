Bfc – Tutti i risultati del weekend del Settore Giovanile

I risultati del Settore Giovanile impegnato in campo lo scorso weekend

L'Under 15 di Juan Solivellas ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Monza, nella gara d'andata valida per i quarti di finale scudetto; adesso la qualificazione sarà decisa nella gara di ritorno in terra dei lombardi. L'Under 14 di Taccogna ha battuto per 11-6 il Bissuola a futsal, nella prima giornata del campionato Under 15, con gli avversari che a fine partita hanno tributato una targa commemorativa a Sinisa Mihajlovic. Infine, l'Under 12 di Barca e Barani è stata eliminata dal torneo futsal Under 13.