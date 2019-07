Bfc-Sciliar, 3-0 al 45′

È di Mattia Destro il primo gol della stagione rossoblù. Il numero 22 ha sbloccato l’amichevole con lo Sciliar dopo 7 minuti di gioco su assist di Mitchell Dijks, inarrestabile sulla fascia sinistra. In generale, nella prima frazione il Bologna ha messo in mostra un buon gioco, basato soprattutto sulle fasce laterali e sui cambi di gioco, non disdegnando la verticalizzazione.

Protagonista anche il portiere di casa Pasquazzo, autore di diverse parate importanti. Il Bologna ha comunque creato tanto e sprecato qualche occasione, andando però in rete nel finale anche con Falcinelli, che ha sostituito Destro al 20′, e con Sansone. Al 45′ il punteggio è di tre a zero.