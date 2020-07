Bfc-Sassuolo, match a chi ne fa di più

Se dovesse finire zero a zero sarebbe colpa di una congiunzione astrale irripetibile. Inizia così l’articolo odierno della Gazzetta dello Sport su Bologna-Sassuolo di stasera.

La filosofia dei due allenatori è molto chiara: farne uno in più degli altri. La squadra di De Zerbi ha incassato 13 gol in 5 partite, mentre quella di Mihajlovic ne subisce almeno uno da 25 consecutive. Entrambe poi arrivano da ottimi match a San Siro contro l’Inter, il Sassuolo ha impattato tre a tre rimontando due volte, il Bologna ha vinto uno a due risorgendo da un rigore contro e l’inferiorità numerica. Di sicuro le due squadre hanno anche tempra mentale mica da ridere. Il Bologna, però, ha un problema: non vince in casa dall’1 febbraio quando stese il Brescia nel finale e stasera dovrà contenere la furia del tridente del Sassuolo, tutto in doppia cifra (Berardi e Boga 11, Caputo 15). Sarà spettacolo, a meno delle congiunzioni astrali

Fonte – Gazzetta.