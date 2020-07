Bfc-Sassuolo, la difesa rossoblù contro l’attacco pirotecnico

Può essere una partita altamente spettacolare quella di stasera tra Bfc e Sassuolo. Entrambe le squadre segnano molto e subiscono molto: i neroverdi hanno il quinto attacco della A con 55 gol fatti, mentre il Bologna ha una difesa perforata da 25 partite consecutive e 47 gol subiti.

Fa paura poi il reparto offensivo di De Zerbi, tutti e tre gli attaccanti principali sono già in doppia cifra. Boga è lo spauracchio numero uno con le sue scorribande (11 gol in stagione), Berardi è il mancino spinoso con 11 gol all’attivo, mentre la prima punta è l’eterno Caputo già a quota 15. Ma brillano anche altri, Muldur sta diventando terzino goleador con due reti nel post lockdown e l’assenza di Djuricic potrebbe scatenare tra i titolari Defrel, autore di 3 marcature in questa stagione.

Fonte Carlino.