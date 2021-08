Bfc-Salernitana, la moviola di Stadio

Buona la prestazione dell'arbitro Rapuano per il Cor Sport

Per il Corriere dello Sport Stadio è ampiamente sufficiente la prestazione dell'arbitro Rapuano in Bologna-Salernitana.

Per il quotidiano sono giuste le decisioni del direttore di gara, a partire dall'espulsione di Strandberg, passando per il rigore con l'aiuto del Var per la gomitata di Soriano: 'Il rossoblù allarga il gomito su Djuric e l'episodio non sfugge a Valeri'. Corretto per Stadio il doppio giallo a Schouten. Sul gol di De Silvestri la decisione è della goal line technology.