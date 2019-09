Bfc-Real, ci saranno Andersson e Kolyvanov, forse anche Baggio

Manca un mese alla festa del Dall’Ara per 110 anni del club: il 9 novembre si sfideranno le leggende di Bologna e Real Madrid.

In casa rossoblù sono sicure tre presenze storiche, Kennet Andersson, Igor Kolyvanov e Michele Paramatti, mentre tra i giocatori più amati di epoca recente ha dato conferma Diego Perez. In panchina siederà il mitico ‘Renzaccio’ Ulivieri il quale, dopo le tensioni del 1998, potrebbe ritrovare il Divin Codino Roberto Baggio. Il numero dieci per eccellenza però non dovrebbe giocare ma essere ospite speciale se i suoi impegni in Cina gli consentiranno di presenziare.

Fonte: Resto del Carlino.