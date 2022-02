Bfc – Oggi cerimonia per il ricordo di Niccolò Galli

Oggi evento per la commemorazione di Niccolò Galli

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che oggi se è tenuta la cerimonia per il ricordo di Niccolò Galli.

Oggi a Casteldebole, sotto il cippo che reca la sua immagine e in presenza dei suoi genitori, si è tenuta la commemorazione del giovane difensore scomparso prematuramente in un incidente stradale il 9 Febbraio 2001, in un momento di raccoglimento che è stato di ricordo e preghiera.