Bfc – Natale insieme agli Onconauti

Per le vacanze di natale una collaborazione tra il Bfc e l'associazione degli Onconauti

Acquista pandoro o panettone solidale per sostenere l'associazione Onconauti, che aiuta chi lotta contro il tumore offrendo percorsi di riabilitazione integrata. Per sapere dove trovarli consultare il sito www.onconauti.it o la loro pagina Facebook ufficiale. Gli onconauti saranno anche presenti allo stadio in occasione di Bologna Juventus di sabato alle 18.