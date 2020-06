Bfc-Juve, ecco la possibile data

Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità del calendario che accompagnerà la Serie A dal 20 giugno al 2 agosto.

La grandissima maggioranza dei match sarà in notturna per evitare il caldo e non si dovrebbe giocare di pomeriggio nelle zone più a sud, cioè Napoli e Lecce. In attesa dei comunicati ufficiali escono le prime indiscrezioni su un calendario che praticamente imporrà alle squadre di giocare ogni 72 ore e per gli appassionati vuol dire partite ogni giorno. Per i tifosi bolognesi il debutto potrebbe essere lunedì 22 giugno alle 20.45 contro la Juventus.