Bfc irritato per gli episodi arbitrali, e a Verona situazione simile con cartellino diverso

Bologna irritato dal trattamento arbitrale

La multa rimediata da Claudio Fenucci al termine di Bologna-Milan la dice lunga sull'irritazione del club sugli episodi arbitrali di questo inizio di stagione. Di fatto, si contano già tre episodi dubbi in nove partite, un campione statistico troppo rilevante per non creare malumore.

Fenucci si è preso la prima multa in ventisei anni di carriera e il Bologna vive con una certa irritazione alcune decisioni tra arbitri di campo e Var. Il Resto del Carlino sottolinea come già oggi, c'è una assemblea dei soci in programma, uno dei dirigenti potrebbe intervenire pubblicamente sul tema, perché la pacatezza dei toni nordamericani in Italia non funziona più di tanto su certi aspetti. Resta il fatto che tra il fallo non ravvisato a Bonifazi in Bologna-Genoa, il blocco di Becao a Udine e il rosso di Soumaoro contro il Milan i rossoblù risultano penalizzati oltremodo. Anche perché, rimarca ancora il Carlino, ieri a Verona un fallo di Veloso in campo aperto e simile a quello di Soumaoro è stato sanzionato con il giallo.