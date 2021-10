Qui Casteldebole, terapie per Bonifazi

Comunicato ufficiale con le ultime novità da Casteldebole

"Seduta di allenamento pomeridiana oggi per i rossoblù in vista di #NapoliBfc di giovedì sera. Sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole la squadra ha svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecnico - tattiche, terapie per Kevin Bonifazi, programma personalizzato per Nicolas Viola."