Bfc – Il programma delle giovanili

Il Programma del Weekend per le sezioni giovanili del Bologna

L'Under 17 di mister Biavati accoglierà la Cremonese domenica alle ore 15. L'Under 16 di Luca Sordi sarà impegnata invece in trasferta a Terni contro la ternana alle 11, così come l'Under 14 di Taccogna e Bertacchi in trasferta a Piacenza. L'under 13 A sarà impegnata in un triangolare al Centro Sportivo Biavati di Corticella, mentre la squadra B affronterà il Modena in trasferta domenica alle 10.30.