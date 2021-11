Bfc – Il programma delle giovanili

Il programma delle weekend delle sezioni giovanili rossoblù

Turno di riposo per le divisioni Under 18, 17 e 16. L'Under 15 di Juan Solivellas affronterà il Pisa domenica alle 10.30 al centro sportivo Cavina di Bologna. L'Under 14 di Bertacchi e Taccogna, giocherà in casa del Sassuolo domenica alle 11.30 al campo Corradini, in provincia di Reggio. Sfida decisiva per l'Under 13 (Squadra A) domani pomeriggio contro la Reggiana: i ragazzi di Zanzani e Montesi proveranno a mantenere in testa alla classifica contro l'assalto della quarta forza, mentre domenica saranno impegnati in un triangolare con Padova e Liventina allo stadio di Abano Terme (PD). La squadra B, under 13, domani alle 16 ospiterà il Cesena al Pallavicini.