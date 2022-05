Bfc – Il programma del weekend del Settore Giovanile

Il programma del weekend per gli Under rimasti ancora in gioco

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato i prossimi impegni del weekend per le ultime sezioni delle giovanili la cui stagione è ancora in corso, Under 15 e Under 14.

L'Under 15 di Juan Solivellas affronterà il Monza in trasferta in occasione della gara di ritorno dei Quarti di finale Scudetto. Dopo il 2-2 interno dell'andata, l'unico risultato possibile per continuare il cammino verso la vittoria del titolo sarebbe una vittoria, anche perché in caso di pareggio passerebbe il Monza per miglior posizionamento in classifica, dopo i supplementari. Invece l'Under 14 di Taccogna ospiterà l'Amici Mondolfo calcio a 5 nella seconda giornata della fase a eliminazione diretta del torneo Nazionale Under 15 di Calcio a 5.