BFC – Il programma del Settore Giovanile

Il programma dettagliato di tutte le divisioni giovanili del Bologna calcio

Il Bologna calcio rende noto il programma di questo weekend per le sue squadre giovanili under 18, 17, 16 e 15.

L'Under 18 di Paolo Magnani giocherà domenica alle 14 contro la Spal; l'under 17 di Biavati domenica alle 15 accoglierà lo Spezia; l'Under 16 giocherà in contemporanea all'Under 18 sull'altro campo, affronterà l'Empoli, così come gli Under 15, che però affronteranno la squadra toscana sempre domenica ma alle 11. L'under 14 di Bertacchi e Taccogna andrà in trasferta a Parma per sfidare i pari età dei ducali; mentre l'Under 13, squadra A e squadra B, sfideranno rispettivamente il Sassuolo B e la Spal.