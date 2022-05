Bfc – Il programma del Bologna Femminile

Il programma stagionale per le ragazze rossoblù

Le ragazze di Michelangelo Galasso affronteranno la Spal in trasferta, in una gara valida per il 14° turno di ritorno di Serie C, penultima gara stagionale. Le rossoblù dovranno fare ancora punti per non arrivare a doversi giocare la salvezza ai playout, anche dopo la vittoria per 3-2 contro la Triestina nella scorsa giornata. Sarà decisiva, oltre questa trasferta, anche la prossima giornata contro il Padova. Le Juniores di Massimo Carbone invece ospiteranno domani il Pordenone, mentre l'Under 15 di Tarini e Perugini si giocheranno domani le final four regionali, non essendosi qualificate alle fasi nazionali.