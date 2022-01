Bologna-Napoli, tutte le curiosità: Orsolini potrebbe raggiungere Di Vaio

Tutte le statistiche Opta alla vigilia del match tra Bologna e Napoli

Per quanto riguarda i giocatori, il Napoli è l'unica squadra contro cui Federico Santander abbia segnato più di un gol in serie A nello stesso match. Orsolini invece, proveniente da tre reti consecutive, nonostante sia il dubbio per il prossimo match, potrebbe agganciare il record di Marco Di Vaio con 4 reti consecutive segnate in campionato. Andreas Skov Olsen ha segnato il primo dei suoi tre gol in Serie A proprio contro il Napoli. Sponda partenopea Dries Mertens ha esordito in Serie A proprio contro il Bologna, ed ha segnato il 50% delle ultime sei reti in campionato al Bologna, oltre ad aver segnato 11 reti totali ai rossoblù, confermando di avere nel Bologna la sua vittima preferita. Victor Osimhen invece, ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A proprio al Dall'ara nella gara d'andata della scorsa stagione, confermandosi a ritorno, ma rimanendo a secco in questa stagione.