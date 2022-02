Bfc – Il Bologna eSport entra nell’ Oies

Il Bologna annuncia un nuovo step di crescita sul versante degli eSport

Il team rossoblù entrerà infatti a far parte dell'Osservatorio Italiano Esport, piattaforma di networking del settore, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione verso questa nuova deriva digitale dello sport, che si appresta vivere la sua seconda edizione del campionato di Serie A, dove l'anno scorso il Bologna si è piazzato secondo in classifica. Il Bologna è stata una delle prime squadre ad aderire al modello eSport, come conferma Winterling, direttore marketing e commerciale del Bologna, spiegando quanto queste iniziative siano importanti sia per crescere a livello economico che per mantenere contatti con le nuove generazioni.