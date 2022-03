Bfc – I risultati del Settore Giovanile

I risultati di tutte le divisioni del Settore Giovanile rossoblù

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato i risultati del weekend per le divisioni giovanili rossoblù che torneranno in campo già giovedi tra Primavera, Under 18 e Under 17.

L'Under 18 di Paolo Magnani ha pareggiato 2 a 2 sul campo della Spal, dopo il doppio vantaggio rossoblù la Spal è risalita trovando il pareggio; l'Under 17 di Denis Biavati ha invece superato l'Empoli per 3 a 2 portandosi al secondo posto in classifica a +1 dalla Juventus e con due partite in meno rispetto alla capolista Genoa, a partire dal recupero di mercoledì contro il Torino; l'Under 16 di Luca Sordi mantiene la sua imbattibilità superando agevolmente il Perugia per 4-0 e restando sulla vetta solitaria della classifica; vince contro il Perugia anche l'Under 15 di Juan Solivellas che si avvicina al primo posto occupato dalla Fiorentina. L'under 14 di Taccogna e Bertacchi pareggia 1-1 contro la Spal mantenendo il secondo posto in classifica.