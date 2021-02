Bfc Femminile – Vittoria sofferta ma sono nove su nove

Partita non semplice e le ragazze di Michelangelo Galasso hanno dovuto soffrire sino alla fine per portare a casa la nona vittoria consecutiva in campionato, e l’avvio di partita delle rossoblù è stato da grande squadra.

Nello scontro diretto contro la Jesina, infatti, Bassi e compagne sono riuscite ad andare subito sul 2-0 dopo appena 17 minuti. Vantaggio firmato Alice Magnusson e raddoppio di Gaia Mastel. Nella seconda frazione, la Jesina ha alzato il ritmo e le rossoblù hanno dovuto sudare, ma nonostante il gol del 2-1 di Rossetti, la gestione del risultato è stata pressoché perfetta.

BOLOGNA-JESINA 2-1

BOLOGNA: Bassi, Zanetti, Giuliano, Sciarrone, Becchimanzi (68’ Simone), Racioppo (55’ Cartarasa), Marcanti, Rambaldi (76’ Arcamone), Magnusson, Mastel, Minelli (87’ Shili).

A disp.: Di Vincenzo, Mingardi, Perugini, Filippini, Patelli.

All.: Galasso

JESINA: Generali, Coscia, Picchio, Gambini (73’ Mosca), Crocioni (72’ Stimilli) , Rosetti (84’ Cingolani), Battistoni, Modesti (65’ Zambonelli), Ventura, Fontana, Oleucci (65’ Iacchini).

A disp.: Cantori, Alessandrini, Catena, Prosperi.

All.: Iencinella

MARCATRICI: 10’ Magnusson, 17’ Mastel (B), 79’ Rossetti (J).