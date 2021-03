Bfc Femminile – Seconda sconfitta consecutiva

Secondo stop consecutivo per il Bologna Femminile, sconfitto in Sardegna per 4-1 contro la Sassari Torres.

Una squadra, quella di Michele Galasso, falcidiata dalle assenze e che, dopo appena 20 minuti, ha visto perdere per infortunio anche Sara Becchimanzi. Nonostante questa doppia sconfitta, però, le rossoblù mantengono la prima posizione in coabitazione con Filecchio. Di poco sotto, a 28, l’Arezzo e proprio la Sassari Torres. Il Bfc ha tutte le intenzione di mantenere la testa, sperando magari di recuperare qualche giocatrice in vista dell’impegno casalingo di domenica prossima contro il Riccione.

SASSARI TORRES-BOLOGNA 4-1

SASSARI TORRES: Ruotolo, Blasoni, Borg (85’ Peddio), Congia, Gomes (91’ Russu), Ladu (86’ Iliycheva), Lombardo, Marenic, Redolfi (86’ Newcomb), Bassano (94’ Kapareli).

A disp.: Tumane

All.: Arca

BOLOGNA: Bassi, Giuliano (55’ Cattaneo), Becchimanzi (20’ Cartarasa) (65’ Stagni), Marcanti, Shili, Arcamone (86’ Mingardi), Perugini (81’ Filippini), Racioppo, Mastel, Zanetti, Minelli.

A disp.: Di Vincenzo, Sammarco

All.: Galasso

MARCATRICI: 10’ e 82’ Gomes (S), 36’ Marenic (S), 62’ Lombardo (S), 64’ Mastel (B)