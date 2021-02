Bfc Femminile – Poker a Spoleto

Otto vittorie su otto. Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso continua a vincere e lo fa battendo il Ducato Spoleto, ultimo in classifica, con un netto 1-4 grazie alla doppietta di Hassanaine e le reti di Perugini e Marcanti.

Prestazione non esaltante, ma che certifica la forza di un gruppo capace di portare a casa i tre punti anche in condizioni non del tutto favorevoli come le diverse assenze e un campo non benevolo. Le rossoblù, quindi, mantengono la testa della classifica a più cinque punti sull’Arezzo, a più sei su Filecchio e addirittura più nove sulla prossima avversaria Jesina, che nell’ultimo turno ha perso in trasferta contro Roma Decimoquarto.

DUCATO SPOLETO-BOLOGNA 1-4

DUCATO SPOLETO: Olmi, Donati, Gori, Marcucci, Simoncelli (81’ Chiocchi), Principi, Sabatini, Rustani (63’ Russo), Franchini, Gubbini (55’ Iaconi), Dominici (83’ Leonardi).

All.: Terraciano

BOLOGNA: Bassi (76’ Di Vincenzo), Giuliano, Hassanaine (71’ Patelli), Marcanti, Shili (76’ Cattaneo), Rambaldi (71’ Filippini), Sciarrone, Racioppo (82’ Cartarasa), Mastel, Zanetti, Perugini.

A disp.: Sassi, Mingardi, Patelli, Arcamone.

All.: Galasso

MARCATRICI: 25’ e 61’ Hassanaine (B), 33’ Perugini (B), 77’ Marcanti (B), 84’ Rustani (D)