Bfc Femminile, domenica trasferta contro Cella

Le rossoblù in campo per la quinta giornata di ritorno

Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso , domenica 2 maggio alle 15 presso il campo "La Pratina" di Cavriago, affronterà la Polisportiva Cella nella gara valida per la 5^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C.

La settimana scorsa le rossoblù hanno osservato il penultimo turno di riposo del torneo. Si presentano a questo match da leader della classifica con 39 punti, seguite da Arezzo e Sassari Torres Femminile con 37 e in quarta posizione la Filecchio Fratres a 36. Le reggiane, invece, hanno raccolto solo 8 punti in 15 partite e occupano la decima posizione. Quella di domenica sarà la terza sfida tra le due compagini in questa stagione. Nella prima gara stagionale, terminò 1-2 in Coppa Italia, mentre nella partita del girone d’andata in campionato le rossoblù vinsero per 3-0.