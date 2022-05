Bfc Femminile – Domenica sfida contro la Triestina

Il prossimo impegno delle ragazze di Michelangelo Galasso

Le ragazze di Michelangelo Galasso affronteranno la Triestina domenica alle 15.30 in casa, nella gara valida per il 13° turno del girone di ritorno. La società ricorda anche che le partite casalinghe saranno disputate a porte chiuse per i lavori di ristrutturazione della tribuna. Le rossoblù dovranno fare attenzione a non sbagliare per non trovarsi invischiate nella lotta retrocessione, essendo 11° con 31 punti, viste anche le recenti buone prestazioni. Contro, una Triestina che non ha più nulla da chiedere al campionato.