Bfc Femminile – Domenica sfida al Portoguaro

Il Bologna Femminile attende il Portoguaro nella sfida di domenica pomeriggio

Domenica alle 14.30 presso il campo sportivo Bonarelli di Granarolo, il Bologna Femminile ospiterà il Portoguaro in occasione del 5° turno di ritorno del campionato Femminile.

Le ragazze di Michelangelo Galasso, che tornano a giocare dopo la sosta, sono all'8° posto mentre le avversarie del Portoguaro sono 11° in classifica, con il concreto rischio di scivolare in zona playout. Si ricorda inoltre che le partite casalinghe si giocheranno a porte chiuse fino al termine della stagione, per i lavori di ristrutturazione della tribuna.