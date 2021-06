Bfc Femminile – Domenica l’ultima trasferta a Pistoia

10^ Giornata di ritorno del Campionato Serie C

Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso , scenderà in campo domenica alle 15 per sfidare il C.F. Pistoiese 2016 nella gara valida per la 10^ Giornata di ritorno del Campionato Serie C – Girone C. La partita si svolgerà presso lo Stadio Comunale "Marcello Melani" di Pistoia.

Le rossoblù vengono dal successo contro il Jesina e domenica cercheranno l'ennesimo risultato positivo per credere ancora nella promozione in Serie B. A 180 minuti dalla fine del campionato l'unico slot per accedere alla categoria successiva è in ballo tra il Bologna e la Sassari Torres, entrambe capoliste a 52 punti. Le sarde saranno impegnate contro Roma XIV Decimoquarto. La Pistoiese, invece, si trova in sesta posizione a 28 punti e all'andata il match terminò 2-0 in favore delle rossoblù.