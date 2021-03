Bfc Femminile – Domenica il derby contro Riccione

2^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C

Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso , domenica 28 marzo alle 15 presso il campo "L. Bonarelli" di Granarolo dell’Emilia, affronterà l’A.S.D. Femminile Riccione. La gara sarà valida per la 2^ giornata di ritorno del campionato Serie C e sarà disputata a porte chiuse.

Dopo le due sconfitte sui campi di Arezzo e Sassari, le rossoblù si son viste raggiungere al primo posto da Filecchio Fratres, a 30 punti, e facendosi accorciare in vetta proprio dalle due compagini nominate poco sopra, terze a due distanze dalle capoliste. Contro Riccione, nona in classifica, sarà l'occasione giusta per ripartire. All'andata passarono le rossoblù 2-1 grazie alle reti di Mastel e Magnusson dopo un match molto fisico.