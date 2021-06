Bfc Femminile – Conclusa la stagione con lo 0-0 contro l’Arezzo

Le ragazze di Michelangelo Galasso hanno chiuso il torneo arrivando seconde

Le ragazze di Michelangelo Galasso hanno avuto più occasioni delle avversarie, ma non sono riuscite a sbloccare una gara molto combattuta. Le rossoblù chiudono al secondo posto in classifica con 53 punti totali in coabitazione con la stessa Arezzo. Vince, e quindi viene promossa in Serie B, la Sassari Torres. Per Bassi e compagne c'è rammarico, visto che per una lunghi tratti del campionato hanno occupato il primo posto della graduatoria. Ma resta comunque una grande stagione.