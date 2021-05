Bfc Femminile – Battuta 2-1 il Cella

Successo fuori casa per le ragazze di Galasso

Continua a vincere il Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso , che in seguito al successo per 2-1 in casa della Polisportiva Cella , mantiene la testa della classifica con 42 punti davanti ad Arezzo e Sassari Torres , ancora appaiate a 40 punti, con Filecchio a 39.

Vantaggio delle rossoblù al 15’ con Rambaldi, brava a mettere in porta da pochi metri in seguito alla ribattuta di Minelli dopo una punizione ben calciata dalla solita Sciarrone. Pareggio delle padroni di casa al 39’ grazie a Bonacini, che ha sorpreso la retroguardia bolognese. Ad inizio secondo tempo, però, Bassi e compagne hanno ripreso a spingere e al 60’, su calcio di rigore, ci ha pensato Marcanti a siglare il sorpasso decisivo, in una partita che è finita anche ben oltre il 90’ per un infortunio a Minelli alla spalla che ha bloccato la gara.