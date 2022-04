Bfc Femminile – Arriva Antolini, ora testa alla sfida contro Mittici

Un nuovo acquisto per il Bologna Femminile, pronto a debuttare nella prossima partita contro il Mittici

La ragazza è tornata a Bologna da svincolata, dopo le esperienze a Riccione e Bergamo, con un palmares di 4 campionati già vinti in rossoblù, oltre ad una promozione in B. Adesso Antolini dovrà farsi trovare pronta per la prossima partita, in cui le ragazze di Michelangelo Galasso affronteranno il Mittici presso lo stadio Alpravilandia in provincia di Treviso. I rossoblù vorrebbero risalire la classifica in queste ultime giornate per ottenere una salvezza tranquilla senza passare dai playout.