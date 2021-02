Bfc Femminile – Alle 14.30 la sfida al Ducato Spoleto

Oggi il Bologna femminile, capolista del girone C della Serie C, affronterà il Ducato Spoleto ultima in classifica per l’ottava giornata di campionato.

Le rossoblù hanno vinto tutte le gare fin qui disputate, sette in campionato e due in Coppa Italia, e vogliono continuare la loro striscia positiva. Sarà quindi importante non sottovalutare il match odierno, nonostante sulla carta le ragazze di mister Galasso siano superiori, e confermarsi. Vincere oggi dimostrerebbe una continua crescita del gruppo.