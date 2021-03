Bfc Femminile – 10 su 10: battuta anche la Pistoiese

Il Bologna Femminile continua a vincere e fa 10 su 10 in campionato.

Le ragazze di Michelangelo Galasso hanno infatti battuto la Pistoiese con un convincente 2-0 e approfittato dello scontro diretto tra Filecchio e Arezzo, con le prime che hanno battuto le aretine sempre per 2-0 diventando la prima inseguitrice del Bfc con sei punti in meno. Quella di ieri non era affatto una sfida semplice per le ragazze rossoblù, brave a indirizzare fin da subito il match con il gol di Serena Racioppo. Dopo la rete del vantaggio al 15’, ecco il 2-0 venti minuti dopo grazie a Sciarrone. Da quel momento il Bologna si limita a gestire soffrendo pochissimo.

BOLOGNA-PISTOIESE 2-0

BOLOGNA: Bassi, Shili (71’ Arcamone), Giuliano, Sciarrone, Becchimanzi, Racioppo (89’ Berselli), Marcanti, Rambaldi (78’ Filippini), Zanetti, Mastel (84’ Hassanaine), Minelli (78’ Perugini).

A disp.: Di Vincenzo, Mingardi, Cartarasa, Patelli.

All.: Galasso.

PISTOIESE: Italiano, Franchi, Zanini, Baroni, Nigro, Pini, Diamanti, Gangi, Erriquez (46’ Toppi) (52’ Naldoni), Valoriani, Brundo (64’ Viggiano).

A disp.: De Marchi, Coen, Diafani, Giaconi, Mannucci.

MARCATRICI: 15’ Racioppo (B), 37’ Sciarrone (B)