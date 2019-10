Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna comunica che domenica 20 ottobre dalle ore 15:00 ci sarà il primo torneo di eSports targato Bfc. Il torneo avrà luogo presso il punto vendita King Sport & Style di Castenaso in via Villanova 28 (Parco Commerciale Parconova). Per tutti gli interessati, ci si può iscrivere tramite questo link.