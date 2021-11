Anche il Bologna a favore di Airc, sui social la campagna un ‘Un gol per la ricerca’

Il Bologna offre la sua partecipazione alla campagna AIRC "Un gol per la ricerca"

Anche il Bologna partecipa alla campagna di Airc 'Un gol per la Ricerca'.

La campagna vede la partecipazione di grandi campioni delle squadre e della nazionale per sponsorizzare donazioni per la ricerca della cura al cancro, inviando un SMS al 45521 o telefonando da rete fissa. Tra i grandi che si sono esposti non solo il Ct della nazionale italiana Roberto Mancini, ma anche il capitano rossoblù Lorenzo De Silvestri.