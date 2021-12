BFC 365, il progetto continua dal 1° gennaio 2022

Il comunicato del club rossoblù

"Nella serata di martedì scorso, si è tenuto un incontro via Zoom tra i massimi dirigenti del Settore Giovanile rossoblù, gli allenatori della Scuola Calcio, dell’Attività di Base e i rappresentanti delle società che hanno aderito al progetto BFC 365, partito ufficialmente il 16 ottobre 2017. Iniziativa unica sul territorio italiano per la sua originalità, riguarda la collaborazione e partnership tecnica riservata alle società di Bologna e provincia, tra eventi dedicati presso il Centro Tecnico “N. Galli” e presenze allo stadio Renato Dall’Ara in occasione delle partite casalinghe; oltre a scambi di calciatori per dare ai ragazzi le migliori opportunità di crescita personale e calcistica. La riunione è stata programmata dal Responsabile del vivaio rossoblù Daniele Corazza per annunciare a tutte le parti che il progetto continuerà dal 1° gennaio 2022, dopo un periodo in cui era stato messo in stand-by causa Covid-19, che ne impediva le ragioni per cui tale progetto è iniziato: contatti diretti tra società, allenatori, dirigenti e giocatori".