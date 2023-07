Beukema, il centrale perfetto per Motta: precisione nei passaggi, duelli vinti e un solo rosso

E' Sam Beukema il centrale che aveva chiesto Thiago Motta per sostituire Adama Soumaoro , la cui data di rientro dovrebbe essere a inizio 2024. Il centrale olandese, classe 1998, farà coppia al centro della difesa con Jhon Lucumi , uno destro e l'altro sinistro, a completare un reparto che con Motta dovrà avere predisposizioni chiare in entrambe le fasi di gioco. Serve reggere l'uno contro uno a cui a volte è esposta la difesa quando il Bologna pressa alto e serve saper impostare con qualità per la famosa costruzione da basso molto cara al tecnico rossoblù.

Le statistiche disegnano, sulla carta, la funzionalità dell'innesto di Beukema per il meccanismo di Thiago Motta. Oltre all'esperienza anche internazionale accumulata con l'Az, di cui era titolarissimo, Beukema somma buone doti in entrambe le fasi di gioco. con oltre l'85% di passaggi riusciti, di cui il 93 nella propria metà campo e il 62 nella metà campo avversaria, oltre a buoni dati sui duelli vinti con il 66% totale, di cui il 62% su palle aeree e il 70% a terra. Nonostante giochi in difesa e sottoposto a rischi e pressione, Beukema si fa ammonire poco, solo due volte la passata stagione, e in carriera è stato espulso una sola volta nel lontano 2017 per somma di ammonizioni (dati Transfermarkt e Sofascore).