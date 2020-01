Bettini: “Schouten diventerà un giocatore straordinario. Barrow? Deve ancora lavorare”

“Il mercato del Bologna sembra chiuso, Lyanco e Millico del Torino permettendo. Se non arriveranno si andrà avanti senza di loro, non ha senso spendere soldi per giocatori non futuribili. Ovviamente De Maio non arriverà, così come Nagatomo. Peccato per Ibanez, ma quella è la strada da seguire: se poi il ragazzo ha fatto altre scelte non è colpa del Bologna. Potrebbe anche non arrivare più nessuno quindi, nel frattempo si lavora per giugno. Dzemaili? Non credo salti il suo trasferimento in Cina per quanto sta accadendo extra-campo”.

