Bettini: “Quando si perde non si può dare la colpa all’assenza di Mihajlovic”

“Io punterei il dito sulla gente: si butta tutto a mare da una domenica all’altra. Le persone che fanno certe previsioni non hanno nulla da fare: la strada è lunga. Non mi piace il fatto che quando si perda si dia la colpa all’assenza di Mihajlovic: non vorrei diventasse un fardello per i giocatori. E’ stato tutto strumentalizzato. Il calcio è fatto di tante sfaccettature, ma è dalla preparazione che commettiamo gli stessi errori. Ci vuole un obiettivo comune. Ora arrivano le grandi, ma io tiro quasi un sospiro di sollievo perché sono quelle squadre che giocano e che quindi ti lasciano spazi. Dobbiamo dare la sensazione di voler cercare un cambio di passo. Arbitro? Lasciamolo stare, anche se mi sembra che si stiano facendo dei passi indietro”.

