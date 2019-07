Bettini: “Pulgar via solo per un top club, su Destro scelta saggia”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, lo speaker radiofonico Michele Bettini ha detto la sua sulla situazione Pulgar, uno degli argomenti più spinosi in casa Bologna: “La clausola sul contratto di Pulgar è purtroppo figlia di una situazioni poco felice del ragazzo nelle settimane del suo ultimo rinnovo. inizialmente la squadra non era disposta a concedere un nuovo contratto, dopo a tirarsi indietro fu l’entourage, e il risultato di questa serie di tira e molla è quella sfortunata clausola: poco più di 10 per le squadre fuori dalla top 25 FIFA, 15 per le prime del mondo. Per quello che so io, lui dovrebbe rimanere salvo offerte irrinunciabili di top club. Ha un accordo con Mihajlovic a cui ha dato disponibilità per la prossima stagione. Sinisa nel caso in cui dovesse perderlo non sarebbe arrabbiato, conosce le dinamiche del mercato e sa i rischi di una clausola come quella del cileno.”

