Bettini: “Gli errori fanno parte del coraggio e della crescita. Stasera festa bellissima”

Intervistato da Radio 1909, Michele Bettini ha detto la sua sulla partita di domenica giocata tra Bologna e Lazio: “Gli errori fanno parte del coraggio e della crescita. Vanno accettati, bisognerebbe analizzare la partita prima di lamentarsi. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza mai mollare un centimetro. Un calcio a cui non siamo abituati. Sono uscito dallo stadio con il sorriso ma a malincuore perché una vittoria sarebbe stata molto bella. Non abbiamo delle seconde linee, finalmente hai delle alternative. Chi sale dalla panchina ci sa fare e può fare la differenza. La pausa ci permetterà di lavorare ancora. Non bisogna più fare i drammi quando manca qualcuno. Krejci e Svanberg ne sono la prova definitiva.”

