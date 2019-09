Bettini: “Danilo fuori? Non mi preoccupa, abbiamo una rosa completa”

Ospite ai microfoni di Radio 1909, Michele Bettini ha parlato dell’infortunio di Danilo e del sostituto in vista di domenica: “Non sono preoccupato dell’assenza di Danilo. È successo, abbiamo alternative, giocherà un sostituto. Per me abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Finalmente abbiamo una rosa completa con un sostituto per ruolo, non sono per niente preoccupato. Mi hanno dato fastidio un paio di congetture fatte sul titolare. Secondo me sono una mancanza di rispetto nei confronti del professionista Bani. Spostare Medel può anche risultare nella perdita di equilibrio a centrocampo, dove è la diga più importante.”

