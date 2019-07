Bettini: “Abbiamo un bel gruppo, la squadra è unita”

Ospite ai microfoni di Radio 1909, lo speaker radiofonico Michele Bettini, ha parlato della propria esperienza nel ritiro di Castelrotto e di come abbia visto la squadra: “Abbiamo davvero un bel gruppo, so che viene detto ogni anno, ma questa volta è diverso. Quest’anno, rispetto al passato, si vede e si sente qualcosa di diverso. La squadra ci crede davvero. L’atteggiamento è positivo, la squadra è unita, lo si è sentito molto anche nelle parole dei giocatori. Cantatore ha fatto un lavoro sublime con Destro, lo ha raddrizzato fisicamente e mentalmente. Gli ha cambiato il look, è più deciso ed aggressivo e questo è anche merito del gruppo. I senatori sono diventati dei veri leader, Palacio in primis, un giocatore davvero immenso dentro e fuori dal campo.”

