Bergomi e quel gol di Ronaldo al Dall’Ara: “Mai visto uno così”

Sul sito ufficiale dell’Inter è stata pubblicata la testimonianza di Beppe Bergomi in relazione al primo gol in Italia di Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo. Il teatro è stato proprio il Dall’Ara, era il 14 settembre 1997. Si giocava Bologna-Inter sotto una pioggia torrenziale e tra i rossoblù c’era anche Roby Baggio.

“Io uno come Ronaldo non l’ho mai visto – ha ammesso Bergomi – Al primo allenamento, in partitella, cercai di anticiparlo, lui stoppò il pallone e me lo fece passare sopra la testa, poi tocco morbido a battere Pagliuca. Era arrivato un fenomeno. Il gol a Bologna? Qualcosa di speciale, aveva una tecnica sopraffina e la faceva valere anche su campi pesanti. Quel giorno pioveva, di fronte una squadra forte con Baggio, Kolyvanov e Andersson, lui fece una finta di destro e poi tirò di sinistro sul primo palo. A marcarlo c’era Paganini che aveva appena lasciato l’Inter…”.